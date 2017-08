Véleménycikk - Tudod, a haverod, a muszlim terrorista: annak lehet

Nem vadász, nem sportlövő, nem szolgálati-, nem munkavégzési célú-, nem önvédelmi fegyvere van, mégis gyermeki könnyedséggel jut lőfegyverhez a vörös/zöld/liberális többségű Európában. Ki az? A muszlim bevándorló ifjúterrorista.

Elgondolkodott már valaki az Európai Bizottság élet- és hazai munka tapasztalat nélküli, hotel mamis, 35 alatti, szingli, ifjúnyugdíjas, kozmopolita, vegán, fülbedugós kocogós, szelfizős twitterezős, kéköltönyös-kék kosztűmös-kékinges-kéknyakkendős, sose-voltam-katona, urbánus euró bürokratái közül azon: hogy lehet az, hogy kedves volt muszlim iskola és kortársaik Nyugat Európában milyen könnyen jutnak illegális automata lőfegyverekhez*? A sok kedves Abdel, Karim meg Mohamed? Akinek a húga olyan jó csaj volt, tudod!

Elgondolkodtak ezek a volt Erasmusos frissdiplomás péhádék (PhD) azon: miért a legális lőfegyvertartókat zsarolják élettől elrugaszkodott fegyvertartási irányelv és rendeleti szabályaikkal?

Elmerengtek a Schumannon és a Berlaymont palotában az EU parlamenti képviselők és bizottsági elvtársaik azon miért nincs semmi hatása még mindig az utcán azoknak a jogszabályoknak, amelyeket mostanában (vagy akár az utóbbi évtizedekben), a terror jegyében, valódi hozzáértés nélkül, a lőfegyverek iránti zsigeri gyűlöletből férceltek?

És hogy Kelet-Európában, de legalább is Magyarországon a belügyi apparátus papírhuszárjai és -huszárnői ezt úgy értékelik, mint felhívást keringőre a legális fegyvertartók további sanyargatására?

Tudják azt Brüsszelben, hogy az európai polgári lőfegyvertartási szabályrendszerén kívül esően a magyar kormány már a honvédelmi célú lőfegyvertartás létrehozásán dolgozik, mert látja, hogy mi lesz ennek a migránsáradatnak meg posztszovjet meg posztbalkáni zűrzavarnak a vége? Természetesen globális szokásaik szerint a liberálisok betiltanák az önvédelmi lőfegyvertartást, mivel a polgár döntésében önálló, viszont egy állami erőszakmonopólium politikailag befolyásolható.

Tudják azt Brüsszelben?

Hogy személyükben már a Kádár rendszert is kiszolgáló csinovnyikjaival a belügy fegyverügyi igrendes vonala 180 fokban szembemegy a Miniszterelnök és a Honvédelmi minisztérium akaratával, amely szeretné, ha a honvédelmi célú lövészeti ismeretek beépülnének a magyar polgári kultúrába, mondom a polgári kultúrába?

Hogy a zajvédelmi decibelekkel játszadozva (ez most olyan green és trendi, meg cuki és lájkolható) épp most akarják tönkretenni a még működő polgári lőtereket is (a tervezettekről már ne is beszéljünk)? Nekem pedig itt lőtér legyen, ha kell a föld alatt is (copyright Tanú)!

Hogy idén tavasszal be akartak tiltani minden félautomata lőfegyvert Magyarországon? És ha nincs egy karakán Miniszterelnök-helyettese az országnak, aki sportvadászként a sarkára áll, akkor ma a Teve utca igrendes vezetése és fegyverengedély-ügyesei tapsikolva vonták volna be még az egyébként már 3 lőszeresre visszaamputált táras sörétes vadászpuskáinkat is?

Szóval jó lenne elgondolkodni azon, hogy az európai terrorcselekményeket még mindig nem vadász vagy sportlövő félautomata puskákkal, sport- vagy önvédelmi pisztolyokkal követik el.

Jó lenne elgondolkodni azon is, hogy az illegális lőfegyvertartás elleni harc útja nem a legális lőfegyvertartás vagy az önvédelmi lőfegyvertartás módszeres kigyomlálásának mezőjén át vezet.

Jelentős következtetések levonására sarkall az a tény is, hogy legálisan tartott önvédelmi lőfegyverrel nem követtek el terrorcselekményt Európában, pedig hol van még e tragikus korszak vége!

Talán nem kéne „elszabotálni” a kormány, a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter jövőbemutató és példa értékű szándékát, hogy ennek a lángoktól gyakran ölelt kis országnak az ifjúsága készség szinten és általános körben tudjon bánni a lőfegyverekkel, mert most aztán tényleg nem lehet tudni, mi fog történni a környéken.

És hogy mit lehet itt még eldalolni, walesi bárdként e toposzban? Egy népi kesergőt. A kádárista zsaruvér ugyanis magától nem fog Márai, Kittenberger, Széchenyi polgári szemléletére váltani, legalább utolérve bár, de nem feltétlenül meghaladva a Visegrádi országok átlagos szintjét. (Meg amúgy is, „azért legyen már eszünk: a belügyet ma ne bántsuk, mert távol tartják az illegális bevándorlókat”. És ezt jól csinálják! Ezért meg lehet őket dicsérni.)

De a mindig próbálkozó pennarágó iróasztalhuszár posztkádári fegyverügyi igazgatás rendészetét lehet kritizálni. Azt igen. Mégpedig joggal.

Fegyverneki Juszticia

* És ma már gépkarabély sem kell nekik, elég egy lopott fehér furgon, meg egy konyhakés. A terrorizmus nem az eszköz, hanem az agymosásból eredő elhatározás kérdése. - A szerk.