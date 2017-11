4 dolog, ami a magyar média nem fog elmondani a texas-i templomi mészárlásról

A minapi Sutherland Springs-ben (Texas) történt templomi mészárlás kapcsán a magyar tömegmédia (külföldi kollégáinak többségéhez hasonlóan) elővette a fegyverellenes narratívát. Holott ha a valóságot részleteiben tálalnák, akkor be kellene ismerni, hogy a meglévő állami fegyverszabályozás és a bürokrácia bukott meg és fegyvertartó polgárság fényesen és hősiesen szerepelt:

1. A mészárlást elkövető büntetett előéletű volt (családon belüli erőszak miatt a katonai igazságszolgáltatás szabadságvesztésre ítélte, lefokozta, és eltávolította a hadseregből).

2. a légierő (US Air Force), ahol szolgált elmulasztotta azt a törvényi kötelezettséget, hogy az FBI NICS előélet-ellenőrző adatbázist időben értesítse erről, így nem került be a fegyvertartástól eltiltottak körébe. Így vásárolhatott legálisan fegyvert. Maga a légierő is törvényt sértett.

3. A Texas állami DPS (Dept. of Public Safety) viszont tudomást szerzett erről az előéletről és megtagadta a viselési engedély (CHL - Concealed Handgun Licence) iránti kérelmét.

4. Egy civil, Stephen Willeford helyi lakos állította meg a mészárlást, saját tulajdonú AR-15 .223 Rem. kaliberű öntöltő puskájával. A lövedékálló mellényt viselő elkövetőt lábon és felsőtesten is eltalálta, súlyosan megsebesítette. Majd mivel az menekülőre vette a dolgot, Willeford és a hozzá csatlakozó másik civil, Johnnie Langendorff, üldözni kezdték, úgy, hogy a végén már csak 2 lőszer maradt Willeford fegyverének tárjában. Ezután adta fel a mészáros, és lőtte magát fejbe.

Források:

http://edition.cnn.com/2017/11/06/us/texas-church-shooting/index.html

http://www.foxnews.com/us/2017/11/06/air-force-didnt-report-texas-shooters-domestic-violence-conviction-to-federal-database-allowing-him-to-buy-guns.html

http://www.thetruthaboutguns.com/2017/11/daniel-zimmerman/air-force-failed-enter-devin-kelleys-criminal-information-fbi-nics-data-base/